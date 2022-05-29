وفاة شاب جراء تعاطيه جرعة مخدرات زائدة فى طنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية وفاة شاب فى العقد الرابع من العمر بعد تعاطيه جرعة مخدرات زائدة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية اخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة من مستشفى طنطا الجامعى بوصول شاب جثة هامدة ووجود شبهه جنائية وراء الواقعة.

وتوصلت التحريات الأمنية التى اجراها ضباط مباحث القسم برئاسة الرائد يوسف الجندى رئيس مباحث القسم، أن المتوفى فى العقد الرابع من العمر، ولقى حتفه بعد توقف عضلة القلب نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.