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وزير الخارجية الروسى: بوتين لا يرفض محادثة أو لقاءً شخصيا مع نظرائه الأجانب

الأحد، 29 مايو 2022 10:24 م
وزير الخارجية الروسى: بوتين لا يرفض محادثة أو لقاءً شخصيا مع نظرائه الأجانب بوتين
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والأعضاء الآخرين في القيادة الروسية، لا يرفضون أبدا إجراء محادثة أو لقاء شخصي مع نظرائهم الأجانب، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير الخارجية الروسي، : نحن لا نفرض أنفسنا على أحد، وإذا أراد شخص ما التواصل معنا، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يرفض أبدا زملاءه الذين يطلبون محادثة هاتفية أو لقاء شخصيا.

وتابع وزير الخارجية الروسي: هذا معروف للجميع، ويتصرف وزير الخارجية والأعضاء الآخرون في القيادة الروسية بنفس الطريقة.

 


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