نيابة 6 أكتوبر تأمر بإيداع طفلة حديثة الولادة دار رعاية.. وتطلب التحريات

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر بإيداع طفلة رضيعة تم العثور عليها بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، إحدى دور رعاية الايتام، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ويكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات، لكشف ملابسات العثور على طفلة حديثة الولادة، ملقاة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلها إلى دار رعاية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على طفلة حديثة الولادة، ملقاة بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الطفلة حديثة الولادة، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم إيداعها دار رعاية، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات العثور عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.