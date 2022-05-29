نيابة جنوب القاهرة تقرر حبس لصوص مركبات التوك توك 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة بجنوب القاهرة، حبس 3 أشخاص بالقاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" بالإكراه، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة بالإكراه.

نجحت أجهزة الأمن، في ضبط 3 أشخاص بالقاهرة، لقيامهم بسرقة مركبة "توك توك" بالإكراه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (سائق "توك توك")، بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" خاصته بدائرة القسم، استقل بصحبته أشخاص "غير معلومين لديه"، وقاموا بتهديده باستخدام سلاح نارى وأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا منه على المركبة خاصته ولاذوا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية وجميعهم مقيمين بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم الأسلحة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتصرفهم فى مركبة "التوك توك" المستولى عليها وبيعها (لشخصين ، مقيمين بمحافظة الجيزة) أمكن ضبطهما وبحوزتهما المركبة المستولى عليها ومركبة أخرى مُبلغ بسرقتها ، بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.