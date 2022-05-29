اليوم السابع
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الأحد، 29 مايو 2022 12:59 م
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نائب رئيس جامعة أسيوط يتابع سير امتحانات نهاية العام بكلية الخدمة الاجتماعية

الأحد، 29 مايو 2022 12:09 م
نائب رئيس جامعة أسيوط يتابع سير امتحانات نهاية العام بكلية الخدمة الاجتماعية متابعة أعمال الإمتحانات
أسيوط – هيثم البدرى

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تفقد الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم سير الامتحانات في كلية الخدمة الاجتماعية بحضور الدكتورة مها غانم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرفة على الكلية، حيث كان فى استقبالهما  الدكتور عصام محمد طلعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والإداريين المشرفين على أعمال الامتحانات .

وأشار الدكتور شحاتة غريب خلال جولته على حرص إدارة الجامعة على الاطمئنان على انتظام أعمال الامتحانات ، وذلك للتأكد من توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب الممتحنين وتهيئة المناخ الملائم داخل اللجان بما يضمن لهم أداء الامتحانات فى سهولة ويسر .

وكشفت الدكتورة مها كامل غانم  نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  بصفتها الإشرافية على الكلية إلى إصدارها توجيهات واضحة لأعضاء هيئة التدريس وأساتذة المواد الدراسية المختصين وذلك للتواجد داخل اللجان مع الطلاب من أجل الإجابة على استفساراتهم وتساؤلاتهم ، والتأكد من وضوح ورقة الأسئلة وجودنها ، مع اتخاذ كافة الإجراءات التى تتضمن الحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها .

وأعقب ذلك توجه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لتفقد لجان امتحانات كلية الفنون الجميلة حيث أشاد الطلاب بمستوى الامتحانات وما توفره الجامعة من دعم ورعاية للطلاب الممتحنين داخل اللجان وخاصةً فى ظل أدائهم للامتحانات لساعات طويلة داخل اللجان تمتد على مدار اليوم .

الإستماع للطلاب اثناء الإمتحانات
الإستماع للطلاب اثناء الإمتحانات

 

الدكتور شحاتة غريب خلال المتابعة
الدكتور شحاتة غريب خلال المتابعة

 

امتحانات الطلاب بكلية الخدمة الإجتماعية
امتحانات الطلاب بكلية الخدمة الإجتماعية

 

طلاب الجامعة خلال الإمتحانات
طلاب الجامعة خلال الإمتحانات

 

طلاب جامعة أسيوط خلال أداء الإمتحانات
طلاب جامعة أسيوط خلال أداء الإمتحانات

 

متابعة أعمال الإمتحانات
متابعة أعمال الإمتحانات

 

نائبا رئيس الجامعة خلال متابعة الإمتحانات
نائبا رئيس الجامعة خلال متابعة الإمتحانات

 

 


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كلية الخدمة الاجتماعية

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