نائب المستشار الألماني: الوحدة الأوروبية بدأت بالانهيار جراء العقوبات ضد روسيا

أكد روبرت هابك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتز، أن الوحدة الأوروبية بدأت بالانهيار جراء العقوبات ضد روسيا، وفقا لروسيا اليوم.
وقال نائب المستشار الألمانى: رأينا ما يحدث عندما تتحد أوروبا، أما بالنسبة لقمة الغد فإنني آمل أن تستمر هذه الوحدة، ولكنها بدأت في الانهيار.
ودعا نائب المستشار الألماني ، بلاده إلى اتخاذ موقف في القمة بدلا من الامتناع عن التصويت بسبب الانقسامات داخل الحكومة الألمانية، كما وجه نائب المستشار الألماني نداءاً مماثلاً لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى.
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