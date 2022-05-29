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نائب المستشار الألماني: الوحدة الأوروبية بدأت بالانهيار جراء العقوبات ضد روسيا

الأحد، 29 مايو 2022 08:44 م
نائب المستشار الألماني: الوحدة الأوروبية بدأت بالانهيار جراء العقوبات ضد روسيا الاتحاد الاوروبى
كتب أحمد عرفة

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أكد روبرت هابك، نائب المستشار الألماني أولاف شولتز، أن الوحدة الأوروبية بدأت بالانهيار جراء العقوبات ضد روسيا، وفقا لروسيا اليوم.

وقال نائب المستشار الألمانى: رأينا ما يحدث عندما تتحد أوروبا، أما بالنسبة لقمة الغد فإنني آمل أن تستمر هذه الوحدة، ولكنها بدأت في الانهيار.

ودعا نائب المستشار الألماني ، بلاده إلى اتخاذ موقف في القمة بدلا من الامتناع عن التصويت بسبب الانقسامات داخل الحكومة الألمانية، كما وجه نائب المستشار الألماني نداءاً مماثلاً لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

 


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