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موسكو: الغرب أعد العقوبات المفروضة علينا بسبب أوكرانيا منذ فترة طويلة

الأحد، 29 مايو 2022 10:55 م
موسكو: الغرب أعد العقوبات المفروضة علينا بسبب أوكرانيا منذ فترة طويلة لافروف
كتب أحمد عرفة

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أعلن وزير الخارجية الروسى، سيرجي لافروف، أن الغرب أعد العقوبات المفروضة على روسيا بسبب أوكرانيا منذ فترة طويلة ومن غير المرجح أن يتم رفعها، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير الخارجية الروسى، : قلتم إن الدبلوماسيين يطردون من كلا الجانبين، نحن لم نطرد أحدا، وهذه العقوبات، التي تشبه الهستيريا، بدأها الغرب. والسرعة التي تم بها تطبيق هذه العقوبات، وحجمهم يدل على أنهم لم يكونوا معدين في ليلة واحدة. كانوا مستعدين منذ فترة طويلة، ومن غير المرجح أن ترفع هذه العقوبات.

وأوضح وزير الخارجية الروسى، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تفعل ذلك علنا على الأقل، لكن خلال اتصالها مع حلفائها تقول إنه عندما ينتهي كل هذا، فإن العقوبات ستبقى قائمة، موضحا أن الأمر لا يتعلق بأوكرانيا، التي تعمل كأداة، وورقة مساومة، ولكن حول كبح التنمية في روسيا.

ولفت وزير الخارجية الروسى، إلى أن ذلك يمنع الغرب من إنشاء عالم أحادي القطب، والذي أعلنته واشنطن بموافقة مطيعة من أوروبا. ما الذي ستكسبه أوروبا في هذا الوضع من الناحية الجيوسياسية؟ لا أعرف، يكتب المحللون السياسيون الآن أنه من وجهة النظر المستقبلية، الخاسر الرئيسي في هذه القصة بأكملها هو أوروبا.

 


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