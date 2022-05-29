موسكو: استهداف مواقع عسكرية أوكرانية بمدفع "مالكا" أقوى المدافع ذاتية الحركة بالعالم

وقالت الدفاع الروسية ، في بيان أوردته قناة " روسيا اليوم" ، إن المدفع "مالكا" استهدف مواقع القوات الأوكرانية المحصنة في الغابة، بقذائف شديدة الانفجار من مسافة تصل إلى 40 كيلومترا.



وأضاف البيان أن وزارة الدفاع نشرت لقطات لمدفع "مالكا" الروسي، أقوى المدافع ذاتية الحركة في العالم، أثناء استهدافه المواقع العسكرية .



ومدفع "مالكا" هو نسخة معدلة من مدافع " بوين ـ سفن اس تو السوفيتي" الذي أنتج في ثمانينيات القرن الماضي، وزود بسبطانات من عيار 203 ملم، وصنف من بين أقوى المدافع ذاتية الحركة في العالم.



ويمكن لمدفع "مالكا" المتطور إطلاق أنواع مختلفة من المقذوفات، المقذوفات الفراغية و المتشظية، والمقذوفات شديدة الانفجار، إضافة إلى المقذوفات النووية والمقذوفات الخارقة للدروع الأسمنتية، إلى مدى 50 كيلومترا. ويطال المدفع أهدافا استراتيجية للبنية التحتية ومراكز القيادة والمخابئ المحصنة.