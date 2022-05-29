اليوم السابع
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الأحد، 29 مايو 2022 12:24 م
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منسقة الأمم المتحدة تشكر مصر: أحد أهم المساهمين في السلام والأمن العالميين

الأحد، 29 مايو 2022 12:24 م
منسقة الأمم المتحدة تشكر مصر: أحد أهم المساهمين في السلام والأمن العالميين إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة فى مصر
كتبت: هند المغربي

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قدمت إلينا بانوفا منسقة الأمم المتحدة الشكر لمصر كونها أحد أهم المساهمين في السلام والأمن العالميين، وقالت المسؤولة الأممية في تدوينة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى " تويتر" : " نشكر مصر كونها أحد المساهمين الرئيسيين في السلام والأمن العالميين مع 3200 من قوات حفظ السلام العسكرية والشرطية المنتشرة في بعثات مختلفة في جميع أنحاء العالم لحل النزاعات وبناء ثقافة اللاعنف وحماية الفئات الأكثر ضعفًا".

جاء ذلك على خلفية احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمى وخلال الاحتفالية وضع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إكليلا من الزهور لتكريم ما يقرب من 4200 من حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة الذين فقدوا أرواحهم منذ عام 1948 ومن بينهم 4 من حفظة السلام المصريين.

وترأس الأمين العام للأمم المتحدة احتفالا سيتم فيه منح ميدالية داغ همرشولد إلى 117 من أفراد حفظ السلام العسكريين وأفراد الشرطة والمدنيين بعد وفاتهم، والذين فقدوا حياتهم وهم يخدمون تحت علم الأمم المتحدة العام الماضي.

ووفق بيان الأمم المتحدة "من بين حفظة السلام الذين تم تكريمهم بعد وفاتهم أربعة من مصر": العقيد شريف لطفي سعد منصور الذي خدم في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى (مينوسكا)؛ والرقيب شعبان أحمد شعبان حبيشي، والرقيب مصطفى العزب خليل، والملازم الأول عبد الله محمود البهنسي الذين خدموا جميعا في بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما).


الامم المتحدة

حفظ السلام

مصر

الينا بانوفا

تويتر


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