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الأحد، 29 مايو 2022 03:53 م
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ملايين ماشية على الأرض.. مزرعة الغزلان مشروع العُمر الكيلو بـ400 جنيه.. فيديو وصور

الأحد، 29 مايو 2022 03:44 م
ملايين ماشية على الأرض.. مزرعة الغزلان مشروع العُمر الكيلو بـ400 جنيه.. فيديو وصور مزرعة الغزلان
الدقهلية - مرام محمد

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أصبحت تربية الغزلان من أهم مشاريع الإنتاج الحيواني في السوق المصري؛ لسهولته وإنتاجيته الكبيرة وربحيته العالية، حيث يصل سعر كيلو اللحم لـ400 جنيه، بينما يصل سعر الأسرة منه بمعدل (ذكر وأنثتين) إلى 40 ألف جنيه.

وفي هذا الصدد، قال رمضان صقر صاحب مزرعة نعام في محافظة الدقهلية لـ"اليوم السابع"، إن تربية الغزال من المشاريع السهلة والمربحة التي بدأت تحظى باهتمام كبير من قبل عدد كبير من هواة تربية وتجارة الحيوانات البرية، مشيرا إلى أن بأقل التكاليف يمكن البدء في المشروع من خلال توفير غرفة صغيرة مكشوفة ومؤمنة مع تظليل جزء منها لتوفير الحماية للغزلان من الأمطار شتاءا وحرارة الشمس صيفا، مع إحاطتها بأسوار يصل ارتفاعها لـ3 أمتار لمنع الغزلان من الهروب، فضلا عن توفير مصدر دائم للمياه وما يحتاجونه من علف وخضرة وتبن وبرسيم أخضر أو جاف وأي أعشاب خضراء.

 

وأشار إلى أن الغزال الأوروبي "الأيل الأسود" من أفضل أنواع الغزلان؛ كونه قادر على التكيف والتعايش مع أي بيئة، ومناعته العالية من الإصابة بالأمراض، وبالتالي لا يحتاج لأي أدوية بيطرية، فضلا عن تغذيته على كل ما هو متاح من أغذية وأعشاب خضراء كالبرسيم وحبوب الذرة، والخيار وقشر البطيخ وغيرها، مؤكدا على أن الغزال الأوروبي من الأنواع الهادئة غير الشرسة التي من الممكن السيطرة عليها وتربيتها بسهولة دون خوف أو عناء.

 

وأوضح أن فترة تزاوج الغزلان تبدأ من شهر أكتوبر وتستمر حتى نهاية يناير، وتصل مدة حمل الغزالة لما يقرب من 34 أسبوع، وتلد مرة واحدة سنويا بمعدل مولود واحد، وتصل فترة الرضاعة لـ6 أشهر، مشيرا إلى أن أفضل فترة لبيع الغزال بعد بلوغه العام الأول، حيث يتراوح سعر الذكر عمر عام ما بين 10 إلى 11 ألف جنيه، بينما يصل سعر الأنثى إلى 14 ألف جنيه، ويصل سعر الأنثى الحامل 23 ألف جنيه.

الغزلان (1)
الغزلان (1)

 

الغزلان (2)
الغزلان (2)

 

الغزلان (3)
الغزلان (3)

 

الغزلان (4)
الغزلان (4)

 

الغزلان (5)
الغزلان (5)

 

الغزلان (6)
الغزلان (6)

 

الغزلان (7)
الغزلان (7)

 

الغزلان (8)
الغزلان (8)

 


مزرعة غزلان

تربية الغزلان

مشروع تربية الغزلان

الغزال الأوروبي

الدقهلية


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