ويأتي إطلاق النار في أوكلاهوما، في نفس اليوم الذي توجه فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أوفالدي، بولاية تكساس، للقاء عائلات ضحايا حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي في البلاد.