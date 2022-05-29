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مصرع مزارع بحبة الغلة القاتلة بالمنوفية

الأحد، 29 مايو 2022 02:39 م
مصرع مزارع بحبة الغلة القاتلة بالمنوفية جثة - أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات

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لقى مزارع مصرعه إثر تناوله حبة الغلة القاتلة ببقرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام " ج ر ف " 33 عام، مزارع مقيم بقرية كوم الضبع بدائرة المركز، مصابا بالتسمم وتوفى عقب وصولة مباشرة، على إثر تناوله حبة الغلة السامة.

وبالانتقال الفورى والفحص تبين أنه تناول حبة الغلة القاتلة هروبا من الخلافات العائلية، فتناول على إثرها الحبة، وتوفى عقب وصولة للمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.


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