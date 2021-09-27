مصرع شاب وفتاة بعد تناولهما حبوب غلال سامة لرفض الأسرة زواجهما بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

شهدت قرية المناوفة التابعة لمركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، تناول فتاة عمرها 15 سنة، حبة غلال قاتلة، وبعد أقل من 24 ساعة تناول شاب عمره 17 سنة حبة غلال أخرى حزنا على وفاتها، وأشيع رغبته من الزواج بالطالبة، ولكن الأسرة رفضت لصغر سنها ومنهم من ردد أن أسرتها كانت ترغب زواجها من آخر، وشيع المئات من أهالي القرية جثمان الفتاة وبعدها بساعات تم تشييع جثمان الشاب بمقابر العائلة بقرية المناوفة.

أقدمت "س.س.أ" 15 سنة، بالصف الثالث الإعدادي على تناول حبة غلال قبل التوجه لدرسها الخصوصى، فشعرت بإعياء وتوجهت لصيدلية مع زميلة لها وتم نقلها لمستشفى الحامول المركزي، بعد علم الصيدلي بتناولها لحبة غلال سامة، ونظرًا لخطورة حالتها تم نقلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، ولفظت أنفاسها الأخيرة عقب وصولها للمستشفى.

وبعد أقل من 24 ساعة على تناول الطالبة للحبة، فوجئ أهالي القرية، بتناول جارها "ع.ف"، عامل رخام، 17 سنة، حبة حفظ الغلال السامة، ولم تفلح محاولات إنقاذه.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من اللواء خالد المحمدى، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بإقدام فتاة على تناولها حبة غلال سامة، وبعد أقل من 24 ساعة أقدم شاب من القرية على تناوله حبة الغلال، وبسؤال أهلية الشاب والفتاة، لم يكشفا عن سبب إقدامهما على ذلك، موضحين أنهم لا يعرفون السبب، وبالعرض على النيابة العامة، قررت دفن جثمانهما، وإجراء التحريات اللازمة حول الواقعتين.