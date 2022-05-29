مسول نيبالى: تعليق البحث عن الطائرة المفقودة لسوء الأحوال الجوية

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قال رئيس بلدية مياجدي الواقعة غرب نيبال شرانجيبي رانا، إن سوء الأحوال الجوية أعاقت جهود البحث في الموقع الذي شوهد فيه السكان المحليون آخر مرة الطائرة التي فقدت صباح اليوم الأحد وتحمل على متنها 22 راكبًا.



وأضاف رانا - لصحيفة (كاتماندو بوست) المحلية - أنه تم حشد فريق من الشرطة وإرساله إلى الموقع المحتمل حيث يبعد 12 ساعة سيرًا على الأقدام من مدينة ليت، كما نشر الجيش النيبالي أفراده في هذه المنطقة، موضحًا أنه عقب تحسن الطقس، ستبدأ المروحية عملياتها الجوية من جديد.



من جهته.. أوضح البريجادير جنرال نارايان سلوال المتحدث باسم الجيش النيبالي، أنه تم حشد فرق بحث وإنقاذ من العمليات البرية والجوية لكنه لم يتعقب أي أثر للطائرة بعد، كما تم إرسال مروحية من طراز MI-17 من كاتماندو إلى ليت.



وكانت الطائرة التابعة لشركة (تارا إيرلاينز) في رحلة مدتها 15 دقيقة من منتجع "بوخارا" السياحي إلى بلدة "جومسوم" الجبلية عندما فقدت الاتصال ببرج المطار بعد وقت قصير من إقلاعها وعلى متنها 22 شخصا من بينهم أربعة هنود وألمانيان.