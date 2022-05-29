محافظ المنيا يتابع امتحانات الدبلومات الفنية بعدد من اللجان.. صور

المنيا – حسن عبد. الغفار

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الأحد، يرافقه نائبه الدكتور محمد ابوزيد، عدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنية (صناعي – زراعي – تجاري - فندقي)، للتأكد من انتظام أداء الطلاب للامتحانات، ومدي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والحفاظ على مسافات التباعد، حرصا على سلامة وصحة الطلاب.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور على عبد السلام مدير الإدارة التعليمية بالمنيا، الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا.

شملت الجولة، المرور على لجان مجمع كفر المنصورة الصناعي والزراعي والتجاري).

اطمأن المحافظ، على انتظام سير الامتحانات والطلاب داخل اللجان، بالإضافة للتأكد من توافر جميع الخدمات وتحقيق الانضباط داخل اللجان، ووجه بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب، لتمكينهم من أداء الامتحانات في هدوء وتركيز، وتكثيف أعمال النظافة داخل وخارج اللجان، متمنيا للطلاب النجاح والتوفيق.

من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، انه تم الاستعداد لاستقبال امتحانات الدبلومات الفنية من خلال إعداد 204 لجنة بجميع المراكز، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلاب يبلغ 65 ألف و97 طالب وطالبة.



محافظ المنيا يتفقد لجان الامتحان (4)



محافظ المنيا يتفقد لجان الامتحان (5)



محافظ المنيا يتفقد لجان الامتحان (1)



محافظ المنيا يتفقد لجان الامتحان (2)