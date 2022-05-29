محافظ القليوبية يتفقد مدخل قرية بطا ببنها ويشدد على منع التعديات.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مدخل قرية بطا وكفر الجزار بمدينة بنها، وذلك في إطار الحملة التي شنتها المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن علي مدار اليومين الماضيين لتطهير المنطقة بالكامل من جميع الإشغالات والتعديات ومنع انتظار السيارات والتكاتك بالمدخل الرئيسي، وعمل خدمة أمنية مستديمة بالمنطقة لمنع أي تعديات أو سلوك خاطئ وتسيير الحركة المرورية.

وشدد المحافظ، على إعادة الانضباط للشوارع وتحقيق السيولة المرورية وتخفيف الزحام على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون، لافتاً إلى بذل مزيد من الجهد والعمل لتسهيل النقل والانتقال بالشوارع وتسيير الحركة المرورية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ القليوبية، أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بمراكز وأحياء المحافظة، خاصة التي تمس الحياة اليومية مثل ظاهرة انتشار الباعة الجائلين التي تسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة، مشدداً على استمرار شن الحملات والمتابعة الدورية للشوارع والميادين الرئيسية وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق وإلزام أصحاب المحلات التجارية بحدود محلاتهم مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حيالهم.



جانب من جولة محافظ القليوبية



محافظ القليوبية خلال جولته