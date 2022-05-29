محافظ الفيوم يعلن توريد 135 ألف طن قمح وضبط 4 محاولات للتهريب

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم إن عملية التوريد مستمرة على مدار اليوم ووصلنا إلى 135 ألف طن والكميات المستهدفة من الزراعة يتم توريد كميات القمح منها إلى الشون الحكومية .

وأضاف خلال حلقة مداخلة ببرنامج الحياة اليوم مع الإعلامية لبنى عسل المذاع على قناة الحياة: في كل مركز من مراكز المحافظة يتم مراجعة الكميات الموردة والمنزرعة ونستهدف من 300 إلى 350 ألف طن والحصر على الطبيعة يكون دقيق بشكل أكثر وهذه المرة الأولى التي يمنع تداول القمح بعيدا عن الشكل الرسمي لأن هذا موسم استثنائى .

والتجار من حقهم التجميع من المزارعين والتوريد إلى أماكن التخزين والصوامع، ولكن غير مسموح بتداول القمح خارج الدوائر غير الرسمية ، وتم ضبط أكثر من محاولة تهريب وتم مصادرة القمح حوالى 4 محاولات وكان هناك انضباط وما زال الانضباط موجودا.