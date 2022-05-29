لجنة للتنبيه على 50 مواطنا متعدين على أملاك الدولة بالشرقية لسرعة تقنين أوضاعهم

الشرقية - إيمان مهنى

قامت لجنة من مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، التنبيه على 50 من أصحاب المنازل المقامة على أراضى أملاك الدولة لسرعة تقنين أوضاعهم القانونية بمركز الحسينية، ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بتشكيل لجان بالتنسيق مع إدارتى أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة، لحصر المنازل التى لم يتقدم أصحابها بطلبات للتسجيل فى منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة والدخول تحت مظلة الدولة والقانون، فضلاً عن حصر المنازل التى تقاعس أصحابها عن دفع جديه تقنين أوضاعهم.

فقامت اللجان المشكلة بالتنسيق مع رؤساء المراكز وإدارتى أملاك الدولة والمتابعة الميدانية بالمحافظة بالمرور على المنازل المقامة على أراضى أملاك الدولة وفصل التيار الكهربائى عن تلك المنازل وتطبيق القانون بكل حزم على المخالفين.

وفى هذا الإطار، قامت اللجان المشكلة بالتوجه للوحدة المحلية بقصاصين الشرق بنطاق مركز ومدينة الحسينية وأسفرت الحملة عن التنبيه على 50 من أصحاب المنازل المقامة على أراضى أملاك الدولة بضرورة سداد قيمة 15% من قيمة التصالح لتحصيل الرسوم المقررة من إجمالى الثمن المحدد لتقنين أوضاعهم القانونية وتطبيق القانون على غير الملتزمين.