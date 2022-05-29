محافظ الدقهلية يوجه بسرعة التعامل الفوري مع كسر خط طرد نطاق حي غرب المنصورة

الدقهلية - مرام محمد

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، كلا من خالد نصر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف، واللواء صبري سليمان رئيس رئيس حي غرب المنصورة، واللواء سمير صدقي رئيس حي شرق المنصورة، ورحاب المزين رئيس مركز المنصورة والسيد، ومحمد أمين رئيس مركز طلخا بسرعة التعامل الفوري مع كسر خط طرد قطر 600 مللي نطاق حي غرب المنصورة ومتابعة أعمال شفط المياة بالمناطق المتأثرة بمدينة المنصورة.

وفي هذا الصدد، اندفعت فرق المعدات وسيارات كسح المياة التابعة للمراكز المشار إليها، وكذلك فرق العمل الفنية من خلال شركة مياه الشرب والصرف الصحي للتعامل مع الحدث كل في مجاله، حيث باشر العاملين على سيارات الكسح أعمال شفط المياه من المناطق المتأثرة وشملت شوارع بورسعيد وشارع سور المحطة وشارع البوتيكات وبعض الشوارع الفرعية بالمنطقة، بينما قامت الفرق الفنية بالتعامل مع اصلاح وصيانة الخط المذكور بالإضافة الى فريق عمل آخر يقوم بمراجعة وصيانة محطة الصرف الصحي لإعادة تشغيلها فور الانتهاء من إصلاح الكسر المشار إليه وعودة الحياة الى طبيعتها بعد انتهاء أعمال شفط المياه من المناطق المذكورة بالمدينة.

وأكد محافظ الدقهلية، على ضرورة أن تكون كافة الأجهزة على أهبة الاستعداد للتعامل الفورى الجاد مع أيك طوارئ للسيطرة عليها، والتخفيف من حدتها حرصا على سلامة الأرواح وحفاظا على الممتلكات والمنشآت.



كسر بخط مياه بالمنصورة



كسر بخط مياه بالمنصورة (3)



كسر بخط مياه بالمنصورة (4)



كسر بخط مياه بالمنصورة (5)