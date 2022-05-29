محافظ البحر الأحمر: "التاجر الجشع يشترى الطماطم بـ7 جنيهات ويبيعها بـ14"

كتب أحمد عرفة

قال اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، إنه أجرى، أمس، جولة تفقدية لعدد من الأسواق والمحلات التجارية، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، أنه قبل تفقد الأسعار بالأسواق، كان يستمع لرأى المواطنين حول الأسعار، وتوقف وتحدث مع مواطن وسأله فرد عليه بأنه اضطر إلى شراء أردء السلع "طماطم وخضار" لأن أسعار الخضار الجيد سعره عالى، ولما سأله عن سعر الطاطم الجيدة أجابه بأن سعرها 14 جنيها، والمتوسطة 10 جنيهات.

وتابع: "ذهبت إلى السوق، فوجدت فعلا التجار يبيعون الطماطم بـ 14 جنيها، رغم أن سعر جملتها 7 جنيهات، وده هامش ربح كبير جدا، ونوع من أنواع الجشع".

وعن حديثه بحدة مع الباعة فى السوق قال: "لو سيبنا كل واحد يحط سعر على مزاجه فالأمر لن يستقيم، وأنا لم أتوقف وتم تحرير محاضر تموين للتجار الجشعين".

وأردف: "أنا مسئول أن الأسعار ميبقاش فيها مبالغة، ودورى أتفقد الأمور فى الشارع وأحل المشكلات".