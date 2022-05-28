محافظ البحر الأحمر يجري جولة تفقدية بالأسواق وأعمال التطوير فى الغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

اجرى محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفي، اليوم السبت، جولة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات بمدينة الغردقة، كما قاد حملة انضباطية موسعة على عدد من الأسواق والمحلات التجارية، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر تجاه المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

رصد محافظ البحر الأحمر، خلال جولته، وبعد ورود عدة شكاوى له من المواطنين، قيام بعض التجار بعدم وضع تسعيرة للمنتجات، وقيام بعضهم ببيع السلع بأعلى من سعرها، الأمر الذي أثار غضب المحافظ، وخلق حالة استياء لديه، ووجه بوضع قوائم أسعار مناسبة

وشدد على تحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وكانت الطماطم أبرز أنواع الخضروات التي لاحظ المحافظ ارتفاع سعرها لـ 14 جنيها، حيث عنف أحد البائعين وشدد عليه ببيعها بعشرة جنيهات فقط كحد أقصى.

وجه المحافظ خلال حديثه مع عدد من التجار بعدم المغالاة وبيع السلع بأزيد من سعرها دون مبرر، قائلاً: " مفيش مبرر انكم ترفعوا الأسعار، كل السلع وخاصة الاستراتيجية متواجدة بكميات كبيرة ولا يوجد نقص في أي سلعة، وعندنا مخزون استراتيجي يكفي عدة أشهر، وتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية واضحة وصريحة بإحالة المخالفين للنيابة، ورئيس مجلس الوزراء بيتابع بنفسه يومياً عملية ضبط الأسعار.

أكد محافظ البحر الأحمر، أنه ليس معنى أنه يتحدث عن وجود عدد من التجار الجشعين وقيامهم برفع الأسعار عدم وجود تجار آخرون ملتزمون، حيث أنه وجه الشكر أيضاً لعدد من التجار الملتزمون بتحقيق هامش ربح طبيعي دون مغالاة في الأسعار.

و تفقد المحافظ، الممشى السياحي، وكلف رئيس المدينة بعرض موقف تنفيذي كامل له، والتنسيق مع المستثمرين أصحاب المنشآت السياحية المطلة على الممشى لتجميل الأكشاك الموجودة واستغلالها أو قيام المدينة باستغلالها لصالحها، كما تفقد أعمال الإحلال و التجديد الجارية في حلقة السمك بمدينة الغردقة، موضحاً أن مخطط التطوير يقدم جميع الخدمات اللوجستية داخل حلقة السمك وكذلك زوار المنطقة، حيث سيتم التطوير على أعلى مستوى وبكفاءة عالمية تناسب طبيعة المنطقة، وخاصة لموقعها المتميز بين مارينا الغردقة السياحى ومسجد الميناء الكبير.

أشار المحافظ، إلى أن أعمال التطوير تشمل انشاء منطقة خدمات كاملة داخل السوق "حلقة السمك"، حتى يتم توفير الخدمة كاملة للمواطنين الوافدين عليها، مثل محال بيع الخضروات، وأفران للأسماك ومحال لتنظيفها، وتزويدها بكل الإمكانات والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى منطقة انتظار للسيارات وتجهيز أماكن لتناول الطعام داخل الحلقة، لافتاً إلى أنها تعد من أهم المزارات السياحية في الغردقة، وأكثر مكان يزوره السياح بمفردهم لأكثر من مرة، لمشاهدة الأسماك المختلفة التي يتم اصطيادها من البحر الأحمر.

رافق المحافظ خلال الجولة، سكرتير عام المحافظة اللواء محمد البنداري، والسكرتير العام المساعد اللواء إيهاب رأفت، ورئيس مدينة الغردقة اللواء أشرف البيه، ورئيس جهاز التعمير المهندس حسني منصور، وعدداً من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.