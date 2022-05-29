محافظ أسيوط يلتقى مدير التعليم الفني لمتابعة سير أعمال امتحانات الدبلومات

أسيوط – هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة والعميد علاء عبد الجابر سكرتير عام مساعد المحافظة، لمتابعة أعمال امتحانات الدبلومات الفنية.

وأشاد محافظ أسيوط ، بجهود طلاب ومعلمين مدارس التعليم الفني بالمحافظة ومشاركتهم المجتمعية في أعمال التطوير والتجميل لكافة القطاعات بالمراكز والأحياء مؤكدًا على أهمية مدارس التعليم الفني بالمحافظة والتي تعتبر قاطرة التنمية الحقيقية لصقل خبرات ومواهب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل وتعظيم الاستفادة من طاقات الشباب في خدمة الوطن والعمل على تدريب وتأهيل الطلاب خاصة طلاب التعليم الفني لسوق العمل .

واستعرض محافط أسيوط ، خلال اللقاء إجراءات سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية بمختلف نخصصاتها وأقسامها والتي بدأت أمس السبت وتستمر حتى 9 يونيو 2022 للامتحانات التحريرية على أن تستمر الامتحانات العملية لمدة 10 ايام تنتهى في 19 يونيو 2022 لمختلف التخصصات كما استعرض الاجراءات التي اتخذتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لاستقبال امتحانات الثانوية العامة والفنية للعام الدراسي 2021 – 2022 وتأمين نقل أوراق الاسئلة وكراسات الأجابة على مستوى المحافظة ومراكز توزيع الاسئلة وتأمين سير أعمال الامتحانات وحفظ الأمن فضلًا عن توقيع بروتوكولات مع مديرات الصحة والتموين والكهرباء لتأمين احتياجات المديرية خلال أعمال الامتحانات من مواد تموينية والسولار والبنزين اللازم للسيارات الخاصة بأعمال الامتحانات وتوفير احتياجات الاستراحات الخاصة بالمشرفين والملاحظين على لجان الامتحانات والتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء لضمان جودة خدمة الكهرباء للجان السير والاستراحات ولجان النظام والمراقبة قطاع اسيوط " أ " ولجنة الادارة لامتحانات الثانوية العامة والفنية.

كما أشاد المحافظ بجهود قطاع التعليم الفني بالمحافظة في تصنيع الأثاث المدرسي وإعادة تدوير المخلفات الخشبية والحديدية بالحملات الميكانيكية بالمحافظة وإعادة تصنيعها وتعظيم الاستفادة منها مرة أخرى لافتًا إلى بدء مدارس التعليم الفني في تصنيع الأثاث المدرسي فضلًا عن مشروعات المدارس والوحدات الانتاجية بها بمختلف المدارس الفنية والصناعية والزراعية ومشاركتهم في مشروعات رأس المال والمشاركة في مختلف المناقصات والمزايدات والعطاءات وفقًا لقانون رأس المال الدائم بالمدراس الفنية والمحافظة والتى يتم طرحها في القطاعات المختلفة والمشروعات المتوسطة والصغيرة التي تتماشى مع امكانات التعليم الفني بالمحافظة مشيرًا إلى أهمية مشروعات رأس المال في زيادة الدخل للطالب والمعلم وتنمية المهارات الفنية لهم والتي تؤهلهم للالتحاق بسوق العمل.

وأوضح المحافظ ، أن التعليم الفني يعتبر قاطرة التنمية في المجتمع علينا الاستفادة منها وتعزيز العمل من خلالها وإعادة تأهيل وتدريب الطلاب في القطاعات المختلفة كـ (النجارة ، الجلود ، منتجات خان الخليلي ، تفصيل الملابس والكورشية ، مشيداً بإنتاج طلاب التعليم الفني لسلات وصناديق قمامة من المخلفات والخردوات والمشاركة فى تجميع وتطوير شوارع وميادين المحافظة موضحًا إننا نعمل على تشبيك الجهات المعنية والتنسيق بينهم لإفادة طلاب وخريجي التعليم الفني واستفادة المحافظة والمجتمع من المنتجات والخدمات المقدمة لهم.

وأضاف مدير التعليم الفنى إن طلاب مدارس التعليم الفني والصناعي تمكنوا من تحويل الخردوات ومخلفات الحملات الميكانيكية إلى صناديق وسلات للقمامة صالحة للاستخدام ليتم توزيعها على الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة تنفيذًا لمبادرة الوزير المحافظ "ربط التعليم الفني بسوق العمل" ليستفيد منها الطالب والمجتمع مشيراً إلى توجيه الطلاب وتعريفهم بخطوات تسهيل الانتقال لسوق العمل والدعم الذي توفره الدولة لهم لبدء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال برنامج "مشروعك" بالوحدات المحلية أو "جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر " وتوفير الدعم المالى اللازم للشباب لبدء مشروعاتهم.