محافظ أسيوط: استلام 131 ألف طن قمح بالصوامع والشون حتى اليوم

أسيوط - فريق المحافظات

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، انتظام عمليات التوريد واستلام الاقماح المحلية المنتجة من المزارعين خلال الموسم الحالى للتوريد على مستوى الصوامع والمطاحن والشون والهناجر البالغ عددها 30 منفذا بمدن وقرى المحافظة، لافتا إلى أن إجمالي الكميات الموردة من القمح المحلي منذ بداية موسم التوريد هذا العام وحتى اليوم بلغت 131 ألفا و411 طنا، وجرت متابعة عمليات التوريد على مدار اليوم خلال فترة الاستلام اليومية للقمح لحل أي مشكلة تعترض عمليات التوريد من خلال اللجان المشكلة، مؤكدًا أن الدولة لا تدخر جهداً بالاهتمام للمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى التوريد.

ووجه محافظ أسيوط بمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون مع تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد وتحفيزهم وتشجيعهم لتوريد جميع الكميات التي يتم حصادها بواقع 18 أردبًا عن الفدان وبحد أدنى 12 أردبا عن الفدان، مشيرًا إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 230 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 403 آلاف طن من الأقماح.



وأكد على ضرورة التأكيد على استلام الأقماح المطابقة للمواصفات وفقًا للضوابط الموضوعة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن، مشيراً إلى التنسيق والتعاون بين مديريتي الزراعة والتموين والوحدات المحلية وكافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيل كافة الإجراءات وصرف مستحقات الموردين أولًا بأول والتيسير على الموردين بشأن استلام الأقماح الموردة المعبأة في كافة أنواع الأجولة "خيش وبلاستيك" بكافة الشون والصوامع وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن.

من جانبها، أوضحت المهندسة هدى إسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، أنه تم توريد 60002 طن و845 كجم بشون البنك الزراعي المصري و24851 طنا و906 كجم للشركة القابضة للصناعات الغذائية (المطاحن)، بالإضافة إلى و39813 طنا و550 كجم للمصرية القابضة للصوامع بعرب العوامر – مركز أبنوب و5171 طنا و590 كجم لشركة الوحدة لطحن الغلال و1571 طنا و123 كجم إنتاج التقاوي /إرشاد (إكثار)، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى الآن إلى 131 ألفا و411 طنا و14 كجم قمح، مشيرة إلى زيادة كميات القمح الموردة بشكل سريع خاصة مع استمرار أعمال الحصاد في مختلف المراكز بالمحافظة، حيث تم حصاد ما يقرب من 216 ألف فدان، لافتة إلى التنسيق والتعاون مع مديرية التموين وكافة الجهات المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم للمزارعين.

يذكر أن محافظ أسيوط قد قرر ـ في وقت سابق ـ تم تشكيل غرفة إدارة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والتعامل مع أية بلاغات خاصة بتوريد محصول القمح على رقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.