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متمردون موالون لتنظيم داعش الإرهابى يقتلون 27 مدنيا فى الكونغو

الأحد، 29 مايو 2022 11:57 ص
متمردون موالون لتنظيم داعش الإرهابى يقتلون 27 مدنيا فى الكونغو داعش
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قُتل 27 مدنيا، فجر السبت أمس، في بيني شرقي الكونغو على أيدي متمردي "القوات الديمقراطية المتحالفة"، الموالية لتنظيم داعش الإرهابي.
 
 
وبحسب مرصد الأمن في كيفو عبر تويتر بأنه "قتل ما لا يقل عن 27 مدنيا في قرية بيو مانياما قرب ماموفي (في بيني بشمال كيفو). يشتبه في مسؤولية القوات الديمقراطية المتحالفة".
 
وكان المتحدث باسم الجيش في بيني بإقليم شمال كيفو أنتوني موشايي قد أفاد في وقت سابق: "سمعنا طلقات نارية فجرا في قرية بيو مانياما. عندما وصلنا كنا متأخرين لأن القوات الديمقراطية المتحالفة قتلت أكثر من 10 من مواطنينا بالسواطير".
 
وأضاف الضابط "لقد طاردناهم، أؤكد أن جنودنا حيّدوا 7 عناصر من القوات الديمقراطية المتحالفة، كما أوقفوا عنصرا آخر أثناء عملية التمشيط".
 
كما أعلن الصليب الأحمر المحلي في وقت سابق عن حصيلة ضحايا أعلى مؤكدا مقتل 20 مدنيا في الهجوم.
 
وفي تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، قال فيليب بونان مسؤول الصليب الأحمر المحلي الذي يشرف على عملية نقل الجثث إلى المشرحة، إن "حصيلة هجوم بيو مانياما ارتفعت بعد ظهر اليوم من 21 إلى 24 قتيلا مدنيا".
 
وعثر في إقليم إيرومو الجمعة الماضية على 17 جثة مقطوعة الرأس لرهائن كانت تحتجزهم ميليشيا "القوات الديمقراطية المتحالفة".
 
وتُحمل "القوات الديمقراطية المتحالفة" التي يعتبر تنظيم داعش الإرهابي أنها فرع له في وسط أفريقيا، مسؤولية قتل آلاف المدنيين في جمهورية الكونغو الديمقراطية وشنّ هجمات في أوغندا.
 

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