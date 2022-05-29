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متحدث الحكومة الأردنية: الشراكة الصناعية مع مصر والإمارات الأهم منذ عقود

الأحد، 29 مايو 2022 04:27 م
متحدث الحكومة الأردنية: الشراكة الصناعية مع مصر والإمارات الأهم منذ عقود رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة
كتب أحمد جمعة

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قال وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمى باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، الأحد، إن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة هى الأهم لمصر والأردن والإمارات منذ عقود.

وأكد الشبول فى تصريحات لقناة "المملكة" الأردنية أن "الإمارات أكدت على الإرادة السياسية الواضحة لتحقيق التكامل بين الدول الثلاث خلال لقاء رئيس الوزراء الأردنى بشر الخصاونة ونظيره المصرى برئيس دولة الإمارات".، مؤكدا أن المبادرة ستعتمد على رأس مال بشرى وستنعكس على فرص العمل.

أضاف الشبول "تم تشكيل لجنة عليا ثلاثية وزارية ستجتمع فى القريب العاجل ولجنة تنفيذية ستعمل على إعداد مسارات العمل، والمشاريع ذات الأولوية القصوى سيتم بحثها فوراً وخاصة عندما نتحدث عن إنتاج غذائى ودوائى لتحقيق الأمن الغذائى والدوائى فى ضوء الظروف الضاغطة عالمياً".

وأشار إلى أن أبرز صادرات الأردن هى من الملابس والفوسفات والبوتاس والأدوية والمنتجات الزراعية، بالتالى هذه ميزة نسبية لنا ولدينا خبرة كبيرة فى هذا المجال، موضحا أنه من المشاريع المقترحة أيضاً، الموضوعات المتعلقة بالسيليكا وصناعة الزجاج، وفى مصر جهود لإنتاج الأقمشة لتكون على مستوى المنطقة وكل هذه ستنشأ المشاريع فى الأردن ومصر وفى الإمارات.


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