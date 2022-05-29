اليوم السابع
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ما الفرق بين البيض الأبيض والأحمر؟.. طبيبة بيطرية توضح

الأحد، 29 مايو 2022 07:42 م
ما الفرق بين البيض الأبيض والأحمر؟.. طبيبة بيطرية توضح بيض - صورة أرشيفية
كتبت آية دعبس

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يعتقد كثيرا منا أن فارق اللون بين أنواع البيض يرتبط بشكل مباشر بالقيمة الغذائية الموجودة بكل نوع منهم، لذا يحرص البعض على شراء الأحمر دون الأبيض، أو البيض البلدى فقط.

 

وتوضح الدكتورة سالى محمود الفقى، رئيس قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، الفرق بين أنواع البيض:

 

1- ما الفرق بين البيض الأحمر والأبيض؟

الفارق هو أن الدجاج الأحمر يبيض بيض أحمر، والدجاج الأبيض يبيض بيض أبيض، بمعنى أن البيض يأخذ لونه لأسباب جينية بحتة خاصة بسلاله الدجاجة.

والفرق الوحيد هو: تركيز أحماض “أوميجا 3 ” المفيدة فى البيض الأحمر أكثر من الأبيض، والفرق بينهما ليس كبيراً، إلى حد أنه لا يمكن ملاحظته.

2- إذن لماذا يوجد فرق فى السعر بين نوعى البيض؟

هذا يرجع لأسباب اقتصادية بحتة، بمعنى أثناء تربية الدجاج إن الدجاج الأبيض يستهلك طعاما أقل من الدجاج الأحمر، ولهذا يكون سعر البيض الأحمر أغلى من الأبيض، ولا علاقة للأمر فى نوعية البيض إن كان صحيا أم لا.

3- وما الفارق بينهما والبيض البلدى؟

ينتج البيض البلدى بالطريقة الريفية الطبيعية دون أى تدخل بشرى، وبالتالى فهو بيض طبيعى ذو قيمة غذائية حيوية كبيرة، لذلك فإن هذا النوع من البيض هو الأغلى سعراً مقارنة بغيره.


البيض

البيض الاحمر

البيض الابيض

البيض البلدى

فوائد البيض

الفرق بين انواع البيض


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