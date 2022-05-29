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للمنشآت التجارية.. لا زيادة بأسعار الكهرباء وتثبيت رسوم مقابل خدمة العملاء بالفاتورة

الأحد، 29 مايو 2022 02:00 ص
للمنشآت التجارية.. لا زيادة بأسعار الكهرباء وتثبيت رسوم مقابل خدمة العملاء بالفاتورة وزارة الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن أسعار الشرائح الخاصة بالقطاع التجاري والصناعى لن تشهد أى زيادة هذا العام وفقا لخطة رفع الدعم التى تم الإعلان عن فى يوليو 2020 والتى ستنتهى فى  يوليو 2025.
 
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن رسوم مقابل خدمة العملاء بالفاتورة تم تثبيتها أيضا ولن تشهد أى زيادة حتى انتهاء خطة رفع الدعم عن أسعار شرائح الكهرباء فى يوليو 2025.
 
وأشار المصدر، إلى أنه تم تثبيت سعر الكيلو وات ساعة للقطاع الصناعي حتى 5 سنوات ولن تشهد أى زيادة لحين انتهاء خطة رفع الدعم فى 2028.
 
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

اسعار الكهرباء

فاتورة الكهرباء


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