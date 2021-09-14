اليوم السابع
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الكهرباء: لا يوجد اختلاف فى أسعار المحاسبة على الاستهلاك بالعداد الكارت

الثلاثاء، 14 سبتمبر 2021 01:00 ص
الكهرباء: لا يوجد اختلاف فى أسعار المحاسبة على الاستهلاك بالعداد الكارت عداد كهرباء
كتبت ــ رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه لا صحة لما يتردد بأن هناك اختلافا في المحاسبة على أسعار شرائح الكهرباء بالنسبة لمستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، موضحا أن أسعار الشرائح لا علاقة لها بنوع العداد سواء تقليدى أو مسبق الدفع.

وأوضح حمزة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أسعار شرائح الكهرباء المعلمة منذ يوليو 2020 وحتى يوليو 2028 سواء للقطاع المنزلى أو التجارى أو غيرها واحدة فى مختلف أنواع العدادات سواء التقليدية أو مسبوقة الدفع.

وأشار حمزة، إلى أن العدادات مسبوقة الدفع تتميز بأنها لا تحتاج لتدخل عنصر بشرى فى التعامل معها و تعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى حساب الاستهلاك والتعامل مع المواطن فى كافة الإجراءات، لافتا إلى أن العداد مسبوق الدفع من ضمن مميزاته المحاسبة الدقيقة لاستهلاك المواطنين. 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

العداد مسبوق الدفع

اسعار شرائح الكهرباء

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