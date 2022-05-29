قرار عاجل من صحة الغربية حول مستشفى خاص بعد سقوط أسانسير بـ5 أشخاص

اتخذت مديرية الصحة بالغربية قرارا عاجلا فى واقعة سقوط اسانسير مستشفى خاص بمنطقة العجيزى بمدينة طنطا.

حيث قررت المديرية إخطار إدارة المستشفى بعدم استقبال أى حالات إلا بعد تقرير اللجنة الهندسية وذلك لسلامة المرضى بناء على تقرير إدارة العلاج الحر والطب العلاجى والإدارة الهندسية.

كانت مديرية الصحة بالغربية قد وجهت لجنة عاجلة من إدارة العلاج الحر للنزول لمستشفى خاص بمنطقة العجيزى أول طنطا، لفحص المستشفى واجراءات الأمن والسلامة بعد سقوط اسانسير المستشفى بداخله 5 اشخاص واصابتهم بإصابات طفيفة.

وقال مصدر طبى مسئول بمديرية الصحة لـ اليوم السابع أن اللجنة ستفحص المستشفى جيدا واجراءات الأمن والسلامة، مؤكدا انه حال رصد أى مخالفات سيتم اصدار قرار بالغلق فورا لحين تلافى السلبيات

واصيب 5 أشخاص باصابات طفيفة اثر سقوط اسانسير مستشفى خاص بمنطقة العجيزى أول طنطا، وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعي.

تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية اخطارا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا، بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط اسانسير مستشفى خاص بمنطقة العجيزي.

انتقلت سيارتى اسعاف وقوات الدفاع المدني، وتبين سقوط الاسانسير بشكل مفاجئ وبداخله 5 أشخاص، واسفر الحادث عن اصابتهم باصابات طفيفة، وتم نقلهم لمستشفى طنطا الجامعى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.