قافلة طبية بمركز تموين أبو قير شرق الإسكندرية للتطعيم ضد فيروس كورونا.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

قام مركز تموين ابو قير بمحافظة الإسكندرية، برئاسة زينب سرحان، وفريق العمل التابع بالتنسيق مع الوحدة الصحية بأبو قير، فى تنظيم قافلة طبية بمقر المركز تسهيلا على المواطنين أثناء تأدية خدمات البطاقات التموينية، لأخذ الجرعة التنشيطية ضد فيروس كورونا و قد تم الإعلان عن هذه القافلة الطبية، قبل بدء فعاليتها و التي لاقت استحسان المواطنين المترددين على المركز حيث يتمم المواطن إجراءات الخدمة التموينية و اخذ الجرعة التنشيطية لفيروس كورونا فى مكان واحد فى نفس التوقيت توفيرا للوقت و المجهود.

كما تم التنسيق بين مركز تموين ابو قير والوحدة الصحية لتقديم خدمة تحديث البطاقات التموينية لهم توفيرا لمجهوداتهم وكذلك سيتم التنسيق مع العاملين بالجهات الحكومية الأخرى لتقديم نفس الخدمة حتى يتم توفير الوقت للموظفين فى هذه الجهات فى تقديم خدمات المواطنين دون تعطيل.

واكدت مديرية تموين الإسكندرية، على الاستمرار فى تقديم خدماتها بجودة عالية وخدمة المجتمع السكندري من خلال تبنيها للعديد من المبادرات الصحية والمجتمعية.



قافلة طبية بالاسكندرية (6)



قافلة طبية بالاسكندرية (1)



قافلة طبية بالاسكندرية (2)



قافلة طبية بالاسكندرية (3)



قافلة طبية بالاسكندرية (4)