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غدا.. جامعة حلوان تنظم ورشة عمل حول تداعيات تغيرات المناخ على الأمن الغذائى

الأحد، 29 مايو 2022 05:00 ص
غدا.. جامعة حلوان تنظم ورشة عمل حول تداعيات تغيرات المناخ على الأمن الغذائى جامعة حلوان
كتب ــ محمد صبحى

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تنظم كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان، برئاسة  الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة وتحت إشراف  الدكتور خالد القاضي عميد كلية الاقتصاد المنزلي، غدا الإثنين، ورشة عمل تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي المصري .. المشكلة والحلول. 
 
تتضمن الورشة عرض أثر التغيرات المناخية على المحاصيل الغذائية الاستراتيجية.. المشكلة والحلول، وأثر التغيرات المناخية على الإنتاج الحيواني والداجني.. المشكلة والحلول، بالإضافة إلى عرض الآثار الاقتصادية للتغيرات المناخية، ودور المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما تعرض دور الجامعات في تنفيذ الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، كما تتضمن محاضرة بعنوان التوجهات الدولية لفهم معالجة القانون والأمن الدولى للتغيرات المناخية والبيئية، وكذلك محاضرة التوجهات العالمية الحديثة في استخدام البيوتكنولوجى فى مقاومة التغيرات المناخية والبيئية. 
 

جامعة حلوان

التغيرات المناخية

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