عضو بالقابضة الكيماوية: توجيهات وزارية بإحياء مصانع النقل وتصنيع إطارات المركبات

كتب عبد الحليم سالم

كشف مصدر بالشركة القابضة للصناعات الكيماوية أن وزارة قطاع الاعمال العام وجهت خلال الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية اليوم برئاسة الوزير، بضرورة التحرك الفعلى لإحياء مصانع النقل والهندسة والدخول في تصنيع عدد من إطارات السيارات المختلفة .

وأشار المصدر لـ"اليوم السابع" أن التوجيهات تقتضى الاستفادة من الخبرات الفنية للعمال بالشركة والاستفادة مما تملكه الشركة لبناء مصنع جديد، أو استكمال المصنع الحالي لتصنيع إطارات السيارات والآلات، لافتا إلى أن مصر بحاجة إلى أكثر من مصنع لتصنعي إطارات المركبات المختلفة ولا سيما أنه يمكن تصنيع إطارات المعدات والجرارات الزراعية وغيرها .

وانعقد الجمعية العامة برئاسة الوزير بحضور عماد الدين مصطفى العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للقابضة، حيث دارت مناقشات حول العديد من الملفات المتعلقة بتصنيع والاطارات وإحياء مصانع النقل والهندسة شارك فيها عماد حمدى، مؤكدا أهمية تلك الصناعة ذات العوائد الكبيرة والسريعة، وهو ما استجابت له الجمعية العامة .

وحققت الشركة القابضة وشركاتها التابعة إيرادات نشاط بلغت نحو 22 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى بزيادة عن العام المالى 2019-2020 بالرغم من ةجائحة كورونا نوتداهعياتها المختلفة، كما حققت القابضة وشركاتها أرباحا بلغت 3.5 مليار جنيه، فيما بلغت الصادرات نحو 1.3 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى .