عدوى متحورات كورونا.. بقع حمراء ومتقرحة على الجلد

كتب حسام الشقويرى

أكدت دراسة جديدة، أن التغيرات الجلدية باتت من أحدث المضاعفات التي تلاحق مصابى فيروس كورونا، وتشمل ثلاثة متغيرات بالجلد والتي تظهر في صورة بقع حمراء أو منتفخة أو متقرحة والتي تتواجد على أصابع القدم وباطن القدم أيضا والمعروفة باسم أصابع كوفيد، بخلاف الأعراض التقليدية التي يشعر بها المصابين مثل السعال وارتفاع درجات الحرارة وفقدان حاستى الشم والتذوق.

وأضافت الدراسة التي شملت 4 مستشفيات في الصين وإيطاليا، عن إصابة 26% من مصابى فيروس كورونا بأمراض جلدية كأحد المضاعفات الناجمة عن العدوى الفيروسية، خاصة في ظل ظهور العديد من المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا، طبقا لما نشر في موقع دايلي اكسبريس، وتبين من الدراسة أن 17% من مرضى فيروس كورونا، يعانون من أعراض متعددة، كان من بينها الآفات الشبيهة بقرحة الصقيع، وأكد الباحثون أن عدوى متغيرات كورونا قد تلاحق المصابين لمدة أسبوعين وتختفى بطريقة مفاجئة دون الحصول على علاج محدد.

ومن التغيرات الجلدية التي قد تنتج جراء عدوى فيروس كورونا ما يعرف بالجلد المشوه، حيث عانى 60% من المرضى بالدراسة من تشوهات جلدية بسيطة نتيجة الإصابة، وقالت الدراسة إن تلك الأعراض الجلدية تستمر من 7 الى 18 يوما، عقب ظهور الإصابة، في حين أنها قد تظهر أحيانا قبل ظهور الاعراض الخاصة بالفيروس التاجى بنحو 36 يوما وتكون مؤشر قوى للإصابة خاصة الطفح الجلدى.

ومن بين تلك الأعراض الجلدية أيضا مايعرف مرض الشرى وهو عبارة عن عدوى جلدية تصيب الجلد بحكة شديدة والتي تكون عبارة عن تقرحات على شكل كدمات، حمراء أو بيضاء اللون بأشكال وأحجام مختلفة.