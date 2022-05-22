الشاى وسيلة كوريا الشمالية للتصدى لجائحة فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

كتبت: شيماء عبد المنعم

تنصح كوريا الشمالية مواطنيها بمكافحة فيروس كورونا المستجد، عن طريق تناول الأدوية التقليدية مثل الشاى، وذلك بينما يستمر المتحور أوميكرون Omicron فى الانتشار بين سكانها غير الملقحين، ففى وقت سابق من هذا الشهر، اعترف الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون، لأول مرة بأن الوباء قد وصل إلى كوريا الشمالية.

بينما فى السابق، كان يتفاخر زعيم كوريا الشمالية، بأن "جبهة الحجر الصحى" الصارمة لبلاده قد صمدت عندما فشلت بقية دفاعات العالم، لكن الآن، اضطرت الدولة إلى تقديم المشورة للمواطنين بشأن العلاجات المحتملة لما تسميه "الحمى"، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة "dailystar" البريطانية.

وتعتمد كوريا الشمالية بشكل كبير على الحجر الصحى، الذى لم يطبق بشكل كامل، وعلى العلاجات المنزلية التى قد تنفع بالكاد فى علاج نزلات البرد الخفيفة، لمواجهة الفيروس، وحسب تقرير لشبكة abc الأمريكية، فإن استجابة البلد الوبائية تركز إلى حد كبير على عزل المرضى، حيث قام مساعدى الزعيم الكورى الشمالى، كيم جونج أون، بفرض الحجر الصحى على مئات الآلاف من مصابى كورونا، والمشتبه بإصابتهم.

وتستخدم كوريا الشمالية وسائل الإعلام الحكومية الصحف والتلفزيون والإذاعة لتقديم نصائح حول كيفية التعامل مع الفيروس للمواطنين، الذين لا يستطيع معظمهم الوصول إلى الإنترنت أو الأخبار الأجنبية.

ويشار إلى أن كوريا الشمالية، أعلنت، الجمعة، ظهور أعراض الحمى لدى 263 ألفا و370 شخصا، فضلا عن تسجيل حالتى وفاة بسببها خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقا لمعلومات مقر الوقاية من الأوبئة فى حالات الطوارئ، فقد ارتفع العدد الإجمالى للأشخاص الذين ظهرت عليهم أعراض الحمى إلى 2 مليون و241 ألفا و610 أشخاص، منذ نهاية شهر أبريل الماضي، كما وصل عدد حالات الوفاة إلى 65 حالة.. حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، على موقعها الإلكتروني.

وأوضح مقر الوقاية من الأوبئة أن عدد حالات التعافى من الحمى ارتفع إلى مليون و486 ألفا و730 حالة، فيما يخضع 754 ألفا و810 أشخاص للعلاج.