اليوم السابع
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الأحد، 29 مايو 2022 02:22 م
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عاطلان يكشفان كواليس سقوطهما بعد سرقة 9 سيارات في الجيزة ومطروح

الأحد، 29 مايو 2022 02:03 م
عاطلان يكشفان كواليس سقوطهما بعد سرقة 9 سيارات في الجيزة ومطروح سرقه، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف- كريم صبحى

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كشف عاطلان تم ضبطهما، لاتهامهما بسرقة السيارات في الجيزة، تفاصيل جرائمهما، أمام رجال المباحث، فذكرا أنهما يقيمان بمحافظة الفيوم، ونظرا لاقتراب محل إقامتهما من محافظة الجيزة، اختارا ممارسة نشاطهما بمدينة 6 أكتوبر، والعودة عقب كل سرقة إلى قريتهما.
 
أضافا أنهما تمكنا من سرقة 8 سيارات بعدة مناطق في الجيزة، وسرقة سيارة واحدة من منطقة العلمين في محافظة مطروح، بواسطة المفتاح المصطنع، وكسر الكالون، وتصرفا في السيارات المسروقة بالبيع، وقسما حصيلة المسروقات بينهما.
 
وأرشد المتهمان عن السيارات المسروقة، وتم ضبطها، وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمت إحالتهما إلى النيابة التي قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمديرية أمن الجيزة قيام (شخصين- مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوبى "كسر الكالون - المفتاح المصطنع" مُتخذان من دوائر أقسام شرطة (ثان أكتوبر - الأهرام – الدقى- العمرانية - إمبابة - العلمين بمطروح) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.. وبحوزتهما ( فرد محلى -  عدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (9) وقائع، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.

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