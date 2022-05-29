ضبط مستريح بسوهاج متهم بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه بزعم استثمارها بالعقارات

سوهاج محمود مقبول

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد فرع سوهاج من ضبط صاحب شركة مقاولات يقيم بدائرة مركز شرطة المنشاة جنوب محافظة سوهاج، وذلك لقيامه بالنصب على 9 مواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 4 ملايين و400 ألف جنيه لاستثمارها فى العقارات.

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور مركز شرطة المنشاة يفيد بورود محضر محرر بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "منطقة جنوب لصعيد" يتضمن بلاغ المدعو هانى م د م 48 سنة مدرس ويقيم بندر جرجا وعدد " 8 " آخرين ويقيمون دائرة المحافظة بتضررهم من المدعو "خالد خ ا ع ا " 49 سنة صاحب شركة للمقاولات ويقيم دائرة مركز المنشاة لقيامه بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ ماليه بلغت جملتها "4.400.000" أربعة ملايين وأربعمائة ألف جنيهاً لتوظيفها فـي مجال الاستثمار العقاري من خلال الشركة خاصته مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يف بوعده أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.