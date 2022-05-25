ضبط مستريحة سوهاج استولت على 4 ملايين جنيه لتوظيفها فى تجارة المنظفات

سوهاج محمود مقبول

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة وسط الصعيد فرع سوهاج من ضبط مستريحة جديدة قامت بالاستيلاء على مبلغ 4 ملايين جنيه من 5 أشخاص لتوظيفها فى تجارة المنظفات، مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تف بوعدها أو رد تلك المبالغ.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة سوهاج يفيد بورود محضراً من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ ناجح ع ع م - 51 سنة عامل ويقيم دائرة مركز سوهاج و " 4 " آخرين يقيمون بدائرة المحافظة لتضررهم من دعاء ع ع ز 37 سنة حاصلة علي ليسانس، وتقيم دائرة المركز لقيامها بالنصب عليهم والحصول منهم علي مبالغ مالية بلغت جملتها "4.000.000" أربعة ملايين جنيهاً لتوظيفها فـي مجال تجارة المنظفات مقابل أرباح شهرية، إلا أنها لم تف بوعدها أو رد تلك المبالغ.

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، وتعهدت برد المبالغ المالية تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيق.