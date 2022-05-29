اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 02:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات بينهم بالغربية

الأحد، 29 مايو 2022 02:14 م
ضبط المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات بينهم بالغربية حملة أمنية - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا برئاسة الرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث القسم والنقيب عبد المنعم الوكيل معاون المباحث، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية والعقيد أحمد الهرميل مفتش المنطقة المركزية بطنطا، من ضبط المتهمين بقتل شاب بعد طعنه عدة طعنات بسبب خلافات بينهم.

 

تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية اخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة شارع الحلو ومقتل أحد الأشخاص.

 

انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين مقتل شاب على يد صديقيه بسبب خلافات بينهم، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

 


مدير امن الغربية

طنطا

مشاجرة بالغربيه

محافظة الغربية


الموضوعات المتعلقة

النقض تقضى بإعدام عاطل قتل شخصين بالزقازيق بدافع السرقة

الأحد، 29 مايو 2022 01:47 م

تأجيل محاكمة طبيب بتهمة قتل ابن طليقته لجلسة الثلاثاء القادم فى سوهاج

الأحد، 29 مايو 2022 01:19 م

جريمة الريف الأوروبى.. المتهم قتل أسرة كاملة ولم يتبق سوى ابن وحيد (فيديو)

السبت، 28 مايو 2022 03:49 م

التحقيق مع مرتكب حادث الريف الأوروبي بتهمة قتل 5 أشخاص

الجمعة، 27 مايو 2022 11:27 م

بسبب حد فاصل.. المشدد 7 سنوات لشاب بتهمة قتل نجل عمه بقنا

الخميس، 26 مايو 2022 05:17 م

حبس بائع ملابس قتل ربة منزل وقطعها بالساطور وأخفى أجزاءها بالإسماعيلية

الخميس، 26 مايو 2022 04:54 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة