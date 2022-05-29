ضبط المتهمين بقتل شاب بسبب خلافات بينهم بالغربية

تمكن ضباط مباحث قسم ثان طنطا برئاسة الرائد محمود عبد الجواد رئيس مباحث القسم والنقيب عبد المنعم الوكيل معاون المباحث، تحت إشراف اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية والعقيد أحمد الهرميل مفتش المنطقة المركزية بطنطا، من ضبط المتهمين بقتل شاب بعد طعنه عدة طعنات بسبب خلافات بينهم.

تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية اخطارا من مأمور قسم ثان طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بنشوب مشاجرة بمنطقة شارع الحلو ومقتل أحد الأشخاص.

انتقل رجال المباحث الجنائية لمكان البلاغ وتبين مقتل شاب على يد صديقيه بسبب خلافات بينهم، وتم ضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.