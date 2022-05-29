صحيفة: حبوب الإجهاض تباع فى أكشاك كولومبيا مثل العلكة والسجائر

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية أنه لا تزال العديد من النساء فى كولومبيا يشترن حبوب الإجهاض الغير قانونى فى البلاد وكأنها "علكة"، حيث يتم بيعها عبر الشبكات الاجتماعية والباعة الجائلين.

وتدخل كولومبيا من دول مثل الإكوادور أو بيرو، ويقوم الباعة الجائلون ببيع الدواء بين العلكة والسجائر وعبوات الرقائق. يمكن أن تصل تكلفة الحبوب إلى 250 ألف بيزو (66.40 دولارًا) فى كشك فى الشارع.

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى فبراير الماضى، ألغت المحكمة الدستورية الكولومبية تجريم الإجهاض حتى الأسبوع الرابع والعشرين، لكن النساء لا يزال يلجأن إلى أساليب غير آمنة، مثل حبوب الإجهاض الذى يعتبر بيعه غير قانونى فى البلاد، ولكن القلق الأكبر على الفتيات اللاتى يلجأن إلى هذا الدواء سرا، خاصة وأنها أصبحت منتشرة بشكل واضح فى شوارع كولومبيا

وحذرت السلطات الصحية الكولومبية من هذه الحبوب الذى تستخدمه ملايين النساء حول العالم للحث على عمليات إجهاض فى المنزل، تعتبر فى غاية الخطورة حيث أنه فى حال حدوث مضاعفات لا يتم الإنقاذ بشكل سريع مما يؤدى إلى الوفاة فى النهاية.

وسمحت المحكمة الدستورية فى قرارها للمرأة باللجوء إلى الإجهاض لأى سبب حتى الشهر السادس من الحمل، ولم يكن مسموحاً بالإجهاض إلّا فى حالات الاغتصاب، أو إذا كانت صحة الأم معرضة للخطر أو فى حال تبين أن الجنين يعانى تشوهاً يهدد حياته، بحسب حكم صدر عام 2006 عن المحكمة، ونصّ كذلك على الاستنكاف الضميرى لأطباء يرفضون القيام بعمليات إجهاض.

وكانت النساء اللواتى يلجأن إلى الإجهاض لأسباب غير تلك المذكورة ضمن الاستثناءات يواجهن عقوبة بالسجن تتراوح بين 16 و54 شهراً.

وأوضحت المحكمة الدستورية فى بيان إن "القانون لن يعاقب من الآن فصاعداً على الإجهاض إلّا إذا أُجرى بعد الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل".

وأوضح القضاة أن الشروط التى حددتها المحكمة بقيت سارية فى حالات الإجهاض التى تحصل بعد ستة أشهر من الحمل.