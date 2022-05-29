شركة "عصفور كريستال" تفوز بجائزة bt100 فى القطاع الصناعى عن تنمية الأعمال

حازت شركة عصفور كريستال، الشركة الرائدة في تصنيع الكريستال في مصر، على جائزة bt100 بنسختها الخامسة عن إنجازاتها في قطاع الصناعة وحملت الجائزة عنوان "الابداع في القطاع الصناعي "، جاء ذلك خلال احتفالية bt100 السنوية لتكريم الكيانات والشخصيات الأكثر تأثيرًا التي ساهمت في تعزيز القطاع الاقتصادي وتنمية المجتمع في مصر.

والتى اقيمت تحت رعاية معالي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي للاحتفاء بنجاحات أبرز 100 شخصية وشركة، تحت شعار "مواكبة الحداثة."

وعبر هيثم رجب، رئيس القطاع التجاري في عصفور كريستال، عن سعادته بهذا التكريم قائلا "سعداء جدا بالفوز بجائزة مرموقة مثل هذه وعن عصفور فقد احتلت شركة عصفور كريستال خلال ال ٦٠ عاما مكانة متميزة في القطاع الصناعي ليس فقط في مصر، ولكن في العالم أيضا حتى اصبحت المنتج الأكبر للكريستال بالعالم واستطعنا أن نصل لأكثر من 100 سوق عالمية، منها ٥٠ متجر تجزئة محليا وعالميا، واثنين من المراكز اللوجستية لتسهيل وصول المنتج حول العالم."

وصرح أيضاً: " في السنوات القليلة الماضية، قمنا بتوسيع خطوط التصنيع لدينا ليس فقط في مجال الإضاءة، ولكن أيضًا في مجال الديكور وسيطلق عصفور كريستال منتج خاص بالديكورات الذي سيعتبر ثورة في هذا المجال خلال ايام قليله.

وأضاف ان، استراتيجية الشركة تتماشى مع اتجاه الدولة لزيادة الصادرات حيث استطاعت اختراق 7 أسواق جديدة عالميًا في عام 2021 وتقوم بتصدير منتجات إلى الولايات المتحدة الأمريكية ودول الشرق الأقصى وخاصة الصين. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر عصفور كريستال الشركة الرائدة في المشروعات الكبري داخل منطقة الخليج.

وجدير بالذكر ان عصفور كريستال نجحت في خلق مكانة تنافسية لها من الحرفية الرائعة والجودة العالية لمنتجاتها ومن خلال تقديم منتجات تعتبر روائع فنيه فريدة من نوعها ألهمت خبراء الكريستال على مدى عقود تعتبر منتجاتها منذ 1961، هي الأبرز للكريستال عبر سلسلة من المنتجات الفاخرة، الإضاءة المتميزة، وتصميمات منتجات الديكور.