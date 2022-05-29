سيرجي لافروف: تحرير منطقة دونباس "أولوية قصوى" لموسكو

كتب أحمد عرفة

قال سيرجى لافروف، وزير الخارجية الروسى، إن تحرير منطقة دونباس "أولوية قصوى" لموسكو، وفقا لخبر عاجل بثته قناة إكسترا نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قام الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بزيارة قوات بلاده المتمركزة على الخطوط الأمامية في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

وقال المكتب الرئاسي - في بيان اليوم الأحد إن الزيارة تعد الظهور الرسمي الأول لزيلينسكي خارج منطقة كييف منذ بدء الحملة العسكرية الروسية في بلاده في الـ 24 من شهر فبراير الماضي.

وأضاف المكتب الرئاسي أن زيلينسكي أشاد بجنود بلاده في المنطقة هناك.