زعيم كوريا الشمالية يناقش الوضع الوبائى لكورونا وبيونج يانج تسجل 89.5 ألف إصابة

أ.ش.أ

ناقش الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونج-أون"، خلال ترؤسه اجتماعا للمكتب السياسي لحزب العمال الكوري الحاكم، قضايا الاستقرار المستمر والتحسن الشامل لمكافحة وباء كورونا المستجد، مع زيادة تعزيز الخبرات المكتسبة في الفترة المبكرة من أعمال مكافحة الوباء، حيث أجرى تقييما إيجابيا للوضع الوبائي الذي يتم التحكم فيه وتحسينه في جميع أنحاء البلاد.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن نظيرتها وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، اليوم الأحد، قولها إن الاجتماع بحث مسألة التنسيق الفعال والسريع وتطبيق اللوائح والمبادئ التوجيهية لمكافحة الوباء، في ضوء الوضع الحالي المستقر.. مضيفة أنه يمكن أن يتم تخفيف القيود المفروضة بسبب "كوفيد-19"؛ لمنع مزيد من التدهور للاقتصاد، مع الإعراب عن الثقة في أنه يتم السيطرة على الوضع.

في السياق.. أعلنت كوريا الشمالية، اليوم، تسجيل 89 ألفا و500 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليظل أقل من 100 ألف حالة لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا لبيانات مقر الوقاية من الأوبئة في حالات الطوارئ في كوريا الشمالية، فقد بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس 3.45 مليون حالة، تعافى منها 3.26 مليون حالة.

يذكر أن كوريا الشمالية كشفت عن تفشي فيروس كورونا لأول مرة، في 12 مايو الجاري، وبلغت ذروة الإصابات، في منتصف الشهر الجاري، بعدد 392 ألفا و920 حالة، ثم استمر في الانخفاض منذ ذلك الحين.