زراعة التحميل فى أراضى بورسعيد.. أصناف أكثر بجودة أفضل وبأعلى إنتاجية.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من الأراضي الزراعية جنوب بورسعيد، والتي تشهد تطبيق نظام زراعة "التحميل" لاستغلال المساحات الفارغة بين زراعات الأشجار المثمرة.

تشهد ارضى جنوب محافظة بورسعيد الزراعية، زراعة ثمرتين مختلفتين بنفس الأرض، واستغلال كل المساحات لزيادة الزراعات.

ومن جانبه قال الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، أننا بدأنا في تطبيق نظام زراعة التحميل، حيث توجد زراعات الرومان والباذنجان في نفس الأرض، كما رصدنا أيضا زراعة التين والتين الشوكي، وعدد من المحاصيل الأخرى.

و من جانبه، أشار الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، إلى زراعة "التحميل" تعتمد على استغلال المساحات الفارغة في الأرض الزراعية لزراعة شي أخر.

لافتاً إلى أنه علي سبيل المثال، فالأرض التي أصلها زراعة رومان والذي ينبت على الأشجار الخاصة به، ويوجد مسافات أو مساحات فارغة بين أشجار الرومان جرى استغلالها لزراعة الباذنجان.

وأوضح أنه يستعمل "التحميل" في حالة زراعة الأشجار المثمرة للاستفادة من المساحات الفارغة بين الأشجار، على الأقل في المراحل الأولى من حياة الأشجار في كثير من الحالات، وغالبًا ما يستعمل محاصيل الفصيلة البقولية للتحميل.



أراضي جنوب بورسعيد



الأراضي الزراعية



الباذنجان



الرمان والباذنجان



الرومان في بورسعيد



رومان بورسعيد



رومان



شجر الرومان



محصول الباذنجان