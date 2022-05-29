اليوم السابع
Ads
الأحد، 29 مايو 2022 05:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

زراعة التحميل فى أراضى بورسعيد.. أصناف أكثر بجودة أفضل وبأعلى إنتاجية.. فيديو

الأحد، 29 مايو 2022 03:51 م
زراعة التحميل فى أراضى بورسعيد.. أصناف أكثر بجودة أفضل وبأعلى إنتاجية.. فيديو صور من الزراعات
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأحد، من الأراضي الزراعية جنوب بورسعيد، والتي تشهد تطبيق نظام زراعة "التحميل" لاستغلال المساحات الفارغة بين زراعات الأشجار المثمرة.

تشهد ارضى جنوب محافظة بورسعيد الزراعية، زراعة ثمرتين مختلفتين بنفس الأرض، واستغلال كل المساحات لزيادة الزراعات

ومن جانبه قال الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة ببورسعيد، أننا بدأنا في تطبيق نظام زراعة التحميل، حيث توجد زراعات الرومان والباذنجان في نفس الأرض، كما رصدنا أيضا زراعة التين والتين الشوكي، وعدد من المحاصيل الأخرى.

 و من جانبه، أشار الدكتور حسني عطية، مدير عام مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، إلى زراعة "التحميل" تعتمد على استغلال المساحات الفارغة في الأرض الزراعية لزراعة شي أخر

لافتاً إلى أنه علي سبيل المثال، فالأرض التي أصلها زراعة رومان والذي ينبت على الأشجار الخاصة به، ويوجد مسافات أو مساحات فارغة بين أشجار الرومان جرى استغلالها لزراعة الباذنجان.

وأوضح أنه يستعمل "التحميل" في حالة زراعة الأشجار المثمرة للاستفادة من المساحات الفارغة بين الأشجار، على الأقل في المراحل الأولى من حياة الأشجار في كثير من الحالات، وغالبًا ما يستعمل محاصيل الفصيلة البقولية للتحميل.

 

أراضي جنوب بورسعيد
أراضي جنوب بورسعيد

 

الأراضي الزراعية
الأراضي الزراعية

 

الباذنجان
الباذنجان

 

الرمان والباذنجان
الرمان والباذنجان

 

الرومان في بورسعيد
الرومان في بورسعيد

 

رومان بورسعيد
رومان بورسعيد

 

رومان
رومان

 

شجر الرومان
شجر الرومان

 

محصول الباذنجان
محصول الباذنجان

 

مدير عام الزراعه والمهندسين الزراعيين
مدير عام الزراعه والمهندسين الزراعيين

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

الزراعة

جنوب بورسعيد


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة