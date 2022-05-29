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روسيا: الناتو اخترع بوصلة استراتيجية لعسكرة الاتحاد الأوروبى

الأحد، 29 مايو 2022 11:35 م
روسيا: الناتو اخترع بوصلة استراتيجية لعسكرة الاتحاد الأوروبى لافروف
كتب أحمد عرفة

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أكد وزير الخارجية الروسى، سيرجى لافروف أنه على ثقة بأن حلف الناتو لن يسمح للاتحاد الأوروبى أن يقرر بشكل مستقل مكان وزمان وظروف استخدام قواته المسلحة، وأن يعامله كملحق عسكرى له، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف وزير الخارجية الروسى، أن روسيا تحترم رغبة فرنسا فى الدفاع عن استقلال أوروبا، موضحا أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون يسعى دائما فى خطاباته إلى أن يحذو حذو أسلافه العظماء تجاه الحكم الذاتى الاستراتيجي.

ولفت وزير الخارجية الروسى، إلى أن الناتو اخترع بوصلة استراتيجية لعسكرة الاتحاد الأوروبى وإعطائه بعدا عسكريا، مؤكدا أن هذا الأمر قد لا يكون مفيدا، لأن حلف الناتو يعتبر الاتحاد الأوروبى شبه العسكرى ملحقا به وليس كيانا مستقلا يقرر بنفسه مكان وزمان وظروف استخدام قواته المسلحة.

وأوضح وزير الخارجية الروسى، أنه واثق من أن الاتحاد الأوروبى لن يسمح بذلك، مشيرا إلى ضرورة مناقشة هذه الأمور إذا كنا مهتمين بالعدالة على الأرض، وإذا كنا مهتمين بما وقع عليه جميع الرؤساء فى منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا وما إذا كان موضع التنفيذ، أى أن الأمن يجب أن يكون متساويا وغير قابل للتجزئة ولا ينبغى لأحد أن يعزز أمنه على حساب الآخرين، بالطبع يجب أن يتم بحث هذه الأشياء والحديث عنها.

 

 


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