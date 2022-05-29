روسيا: أوكرانيا تركت 70 من جنودها القتلى بعد محاولات هجوم فاشلة في خيرسون

كتب أحمد عرفة

قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الروسية في منطقة خيرسون الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية تركت أكثر من 70 من جنودها القتلى في ساحة المعركة بعد محاولات هجوم فاشلة على خيرسون، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الروسية في منطقة خيرسون الأوكرانية، أن محاولات الاختراق جرت بالقرب من قرية دافيدوف برود، ونتيجة لمحاولة الاختراق الأولى فقط، خسر الجيش الأوكراني حوالي 200 جندي و20 آلية عسكرية.

وأوضح نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الروسية في منطقة خيرسون الأوكرانية، أنه يوجد حوالي 70 قتيلا من القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، كل محاولات الاختراق، التي يقوم بها الجيش الأوكراني، تنتهي بموت الجنود الذين يتم دفعهم إلى مذبحة.