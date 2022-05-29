اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مايو 2022 12:38 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

روسيا: أوكرانيا تركت 70 من جنودها القتلى بعد محاولات هجوم فاشلة في خيرسون

الأحد، 29 مايو 2022 11:58 م
روسيا: أوكرانيا تركت 70 من جنودها القتلى بعد محاولات هجوم فاشلة في خيرسون اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الروسية في منطقة خيرسون الأوكرانية، إن القوات الأوكرانية تركت أكثر من 70 من جنودها القتلى في ساحة المعركة بعد محاولات هجوم فاشلة على خيرسون، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الروسية في منطقة خيرسون الأوكرانية، أن محاولات الاختراق جرت بالقرب من قرية دافيدوف برود، ونتيجة لمحاولة الاختراق الأولى فقط، خسر الجيش الأوكراني حوالي 200 جندي و20 آلية عسكرية.

وأوضح نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية الروسية في منطقة خيرسون الأوكرانية، أنه يوجد حوالي 70 قتيلا من القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، كل محاولات الاختراق، التي يقوم بها الجيش الأوكراني، تنتهي بموت الجنود الذين يتم دفعهم إلى مذبحة.

 


روسيا

حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا وأوكرانيا

اخبار حرب روسيا وأوكرانيا

اسباب حرب روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا وأوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب أوكرانيا

حرب روسيا على أوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الأوكرانية

الحرب العالمية الثالثة


الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة