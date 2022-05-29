رفع 1640 طن تراكمات قمامة بحملة مكبرة بشوارع حي شرق شبرا الخيمة

القليوبية - إبراهيم سالم

قاد اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم، حملة مكبرة لفع التراكمات من نقاط وبؤر تجمع المخلفات، وذلك فى إطار تعليمات محافظ القليوبية اللواء عبد الحميد الهجان، بالحرص الشديد والاهتمام بتحسين وتكثيف الأعمال الخاصة بمنظومة النظافة والاهتمام بكافة الخدمات ذات الصلة بالمواطن والمضي قدماً نحو تحسينها وفى ظل الإشراف والمتابعة على رفع التراكمات الموجودة بجميع القطاعات داخل نطاق الحى.

وأوضح رئيس الحي، في بيان له، أنه تم رفع 1640 طن تراكمات قمامة، من أماكن طريق الفريق العصار، وكوبرى مسطرد وأمام الفرجانى وشارع الشعراوى وترعة الشابوري وسلامة بصيلة ونادي بهتيم وحتى مساكن المرأة المعيلة ومنطقة قصر ثقافة بهتيم حتى منطقة المرور مرورا بالفيلا وجامع الصوالحة وسور الشركة وجامع أبو الهنا ومعهد زوسر وملف زين وقهوة شرف وجامع محمد عبده ومنطقه بهتيم ابتداء من المركز الطبى مروراً بالمرجوشى وميدان بهتيم وحتى الطريق الدائرى وشارع 135 وشارع ترعة الإسماعيلية.

وأكد رئيس الحى، بأنه جارى الإستمرار بتكثيف أعمال النظافة وتجريد ورفع الأتربة لرفع المستوى البيئى والعمل على تقديم خدمة أفضل للمواطنين وشوارع خالية من تراكمات القمامة.



رفع القمامة من القليوبية (6)



رفع القمامة من القليوبية (7)



رفع القمامة من القليوبية (1)



رفع القمامة من القليوبية (2)



رفع القمامة من القليوبية (4)