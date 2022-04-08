رفع 1520 طن تراكمات قمامة من شوارع حى شرق شبرا الخيمة ونقلها للمقلب العمومى

القليوبية إبراهيم سالم

تابع اللواء خالد فوزى رئيس حى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أعمال رفع التراكمات من نقاط وبؤر تجمع المخلفات، وتم رفع 1520 طن من أماكن طريق الفريق العصار وكوبرى مسطرد وأمام الفرجانى وشارع الشعراوى وترعة الشابورى وسلامة بصيلة ونادى بهتيم وحتى مساكن المرأة المعيلة ومنطقه قصر ثقافة بهتيم حتى منطقة المرور، مرورا بالفيلا وجامع الصوالحة وسور الشركة وجامع أبو الهنا ومعهد زوسر وملف زين وقهوة شرف وجامع محمد عبده ومنطقه بهتيم ابتداء من المركز الطبى مروراً بالمرجوشى وميدان بهتيم وحتى الطريق الدائرى وشارع 135 وشارع ترعة الإسماعيلية.

وأوضح رئيس حى شرقى شبرا الخيمة، في تصريحات صحفية، أن هذا يأتي فى إطار تعليمات وتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالحرص الشديد والاهتمام بتحسين وتكثيف الأعمال الخاصة بمنظومة النظافة والاهتمام بكافة الخدمات ذات الصلة بالمواطن، والمضى قدماً نحو تحسينها وفى ظل الإشراف والمتابعة على رفع التراكمات الموجودة بجميع القطاعات داخل نطاق الحى.

وأكد رئيس الحى، أنه جارى الاستمرار بتكثيف أعمال النظافة وتجريد ورفع الأتربة لرفع المستوى البيئي بكافة شوارع الحى، والعمل على رفعها أولا بأول للمحطة الوسيطة تمهيدا لنقلها للمدفن العمومى بالعبور، مشيرا إلى أنه سيتم إطلاق مبادرة للتنسيق مع الأهالى لتوحيد موعد لإلقاء القمامة لنقلها أولا بأول ومنع تراكمها في الشوارع حفاظا على صحتهم والمنظر العام.