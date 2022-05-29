رئيس مدينة جمصة: لدينا ثلاثة شواطئ تستقبل 750 ألف مواطن يومياً

قال اللواء ضياء الدين عبد الحميد رئيس مدينة جمصة إن ثمة اعتقاد خاطيء لدى الناس أن جمصة هى مصيف "الفقراء" وهذا غير صحيح فهى مصيف الدلتا بأكملها فكما شرعت الدولة فى تدشين المشروع القومى "حياة كريمة" فإن مصيف جمصة يعتبر مصيف "كريم" لأهالى الدلتا لأن المواطن له حق فى أن يكون لديه مصيف يليق به.

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة " الذى تقدمه الاعلامية لميس الحديدى على شاشة ON:لدينا ثلاثة شواطيء على مساحة 12 كيلو متر مربع بها خدمات متميزة شملت تدشين خدمات عبارة عن 20 دورة مياه جديدة بالإضافة لعشر مشايات بين الرمل وأول البحر حيث إن متوسط المساحة 300 متر وهى مشايات لكبالر السن.

وأوضح أن هناك شركة إنقاذ تعمل منذ الموسم السابق أسهمت فى تقليل حوادث الغرق حيث حصل مصيف جمصة على المركز الأول فى تقلص أعداد وفيات الغرق فى موسم المصايف، موضحا أن مصيف جمصة يستقبل يومياً فى موسم الصيف، حيث إن سكان الدلتا لديهم ثقافة مصيف اليوم الواحد أعداد تبلغ مابين 500 إلى 750 ألف مواطن يترددون يومياً على المصيف.