رئيس جامعة حلوان يتفقد كليتى الحاسبات والتربية لمتابعة سير امتحان نهاية العام

كتب ـ محمد صبحى

أجرى الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، جولة تفقدية لمتابعة سير الامتحانات بكليتي الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية في أول أيام امتحاناتهم لنهاية الفصل الدراسى الثانى، ورافقه خلال جولة كلية الحاسبات الدكتور أسامة عز الدين عميد الكلية، وفى كلية التربية الدكتور حسام حمدى عميد الكلية.

أكد الدكتور ممدوح مهدى، أن الجامعة تهتم بتنظيم الامتحانات في أجواء هادئة مهيئة للطلاب دون أى معوقات، وفي ظل إجراءات احترازية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب، مع تخصيص بوابات لدخول الطلاب للحرم الجامعي في سلاسة ويسر.

وأضاف أن الجامعة حرصت على توزيع الطلاب داخل اللجان بشكل يحقق التباعد الاجتماعي والتهوية المناسبة وتوفير مياه للشرب للطلاب أثناء الامتحانات، كما شددت الجامعة على عمل امتحانات تساهم في قياس قدرات الطلاب بشكل سليم في سهولة دون تعقيد، كما تم توجيه المراقبين على تلبية كافة احتياجات الطلاب، بالإضافة إلى توفير الفرق الطبية للحالات الطارئة، وكذلك توفير أماكن مخصصة للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة للتيسير عليهم.

وأبدى الطلاب سعادتهم بمتابعة قيادات الجامعة لاحتياجاتهم وتواصلهم الدائم، وبمستوى الامتحانات، واهتمام جامعتهم البالغ.

جدير بالذكر، أن الامتحانات قد بدأت في بعض كليات الجامعة منذ يوم 21 مايو 2022، وآخر آيام الامتحانات على مستوى كليات الجامعة هو يوم 6 يوليو 2022.