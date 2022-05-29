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انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية الحاسبات جامعة حلوان

الأحد، 29 مايو 2022 07:00 ص
انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية الحاسبات جامعة حلوان امتحانات الجامعات - أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

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تبدأ كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة حلوان، ماراثون امتحانات الفصل الدراسى الثانى من العام الجامعى الجارى اليوم الأحد 29 مايو، وتعقد الاختبارات حضوريا بالكلية على فترات لتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.
 
وكان الدكتور أسامة إمام قال فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الكلية أنهت كافة الاستعدادات والترتيبات اللوجستية الخاصة بتنظيم ماراثون الامتحانات من حيث تعقيم القاعات وتجهيزات اللجان والأسئلة، مشيرا إلى أن الكلية تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا خلال الاختبارات .
 
وتابع عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، أن التصحيح سيتم بشكل يومى بعد انتهاء المادة، حيث تم تجهيز الكنترولات لتصحيح المواد أولا بأول تمهيدا لإعلان النتائج للطلاب بشكل سريع.
 

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